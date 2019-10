La juventud fragmentada no atina tampoco a definir su rumbo en esta sociedad desalentada. Es el Sinaloa nuestro, pero también es el México nuestro. Tenemos que ver por nuestros hijos y sus hijos, pues es la manera mas inmediata de ver por todos. Ya hace años que vengo doliéndome de este Culiacán y de este país que se nos está yendo. A veces me gana la desesperación de no poder hacer gran cosa, si acaso abrir un legítimo espacio para pensarlo, reflexionarlo y expresarlo... no podemos callar, hay que abrir las mentes jóvenes para que la jornada violenta que vivió Culiacán, no se repita en ninguna otra parte de nuestro país.