“Ahora que le informó al pueblo si blindó todo el Centro Histórico, ¿a qué le tiene miedo?, ¿a lo que él no se atreve a hacer?, ¿a dónde manda a que maten a la gente? A nuestros compañeros. Hay personas ahí muertas que yo no conozco, pero me duele el dolor de esas madres y de sus familias”, dijo una de las vecinas de los policías fallecidos.