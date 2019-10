Durante el trailer de la mitad de temporada número 17 de “Keeping Up With the Kardashians”, Khloé, quien tiene 35 años, hizo una revelación que nadie esperaba. Resulta que su ex pareja, Tristan Thompson, le obsequió un anillo de diamantes rosas. Sin embargo, la reacción de Khloé no fue la mejor, pues recordemos que la pareja se separó a principios de año debido al supuesto engaño de Thompson a Khloé con Jordyn Woods, quien es amiga de la familia Kardashian desde hace un tiempo.