En 1993, el cantante se alejó de los escenarios y de su familia por sus adicciones. “Yo me fui porque ya no podía vivir en mi casa, Me dolió tanto que tuve que vivir en la calle, a dormir en el taxi y dar vueltas, a buscar cocaína de esa barata y luego amanecía y decía: ‘¿Por qué no nos hemos muertos?’”, dijo el “Príncipe" en una entrevista con Adela Micha.