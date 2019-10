Vuelve a ver la pantalla y actualiza el sistema. Aún no llega el primer viaje que realizará por 27 pesos. Antes ganaba más, pero sin avisar, la plataforma en la que trabaja bajó el pago “De un tiempo para la fecha empezaron a bajar el costo de domicilio, ya no te salían pedidos de 30 pesos, sino de 29. Tú decías ‘¿qué pasó?, nadie me avisó’. Luego de 29 pesos a 28 y los otros dos pesos qué, luego a 27. Estás en tres horas sin pedido y luego te caía uno de 27 por tres km”, explicó Paco.