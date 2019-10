El tema surgió a propósito de una pregunta que le hicieron sobre el avance en la venta del avión presidencial TP-01 “José María Morelos y Pavón”. López Obrador respondió que hay una empresa interesada en la adquisición, pero la transacción no se ha completado porque están revisando su funcionamiento. No dio el nombre del posible comprador, porque el proceso no ha terminado, pero dijo que de no concluirse seguirá en venta.