La siguiente temporada, explica Pablo Posti, tratará sobre el cacao y su relación con la cultura prehispánica de México; no obstante, apunta que la principal pretensión de este nuevo menú será que los tragos no tengan un sabor a chocolate. “Usaremos sus cáscaras, o lo tostaremos, incluso habrá bebidas con el cacao fermentado. Lo interesante será probar los tragos y no notar el sabor común del chocolate”.