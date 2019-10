“Te vi, te analicé y te vi mucho parecido con mi padre, en este caso sería tu abuelo. Lo que más me llamó la atención es que, un hombre que podría aprovecharse de esta situación, no me ha pedido nada más que rescatar el tiempo que no hemos convivido, que no hemos estado juntos, ya verás que no falla el detector. Y si no sale positiva la prueba, que sería rarísimo por el parecido que tiene con mi padre, no pasa nada, conocí una gran persona, de una vocación para cantar que solo Dios te la da”, expresó José José.