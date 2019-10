“Ha sido una experiencia increíble, yo llegué aquí sin saber un poco a lo que me enfrentaba aunque he trabajado en México, no es la primera vez que he trabajado acá. Pero es la primera vez que iba a estar tanto tiempo en una serie, trabajando tantas horas a un ritmo frenético. Pero realmente es que el equipo de producción es tan increíble, tan maravilloso; siento que he estado en las mejores manos, en las manos de Giselle González, de (los directores) Eric Morales y de Juan Pablo Blanco, entonces ha sido un viaje muy lindo”, afirmó.