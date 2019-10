“El enojo del público me dolía la agresión hacia Paz, porque no es posible que no la conozcan y la agredan, y al principio la atacaron mucho. Pero Paz nunca dudó en hacer el personaje. Iba a haber críticas para toda la que fuera Catalina, a la que se eligiera como Catalina pienso que las comparaciones iban a salir. Pero desde que conocí a Paz, no me cupo duda que ella era mi Catalina. La elegí por su trabajo, es una actriz brillante, una actriz que tiene unos tonos, una narrativa y una gran carrera. Aquí necesitábamos una mujer con una cara dulce, sensual y bella. No solamente es vestir el parche, es lo que te da la mirada con el único ojo que tiene, la maldad que puede representar”, agregó González.