“No estamos jugando a nada. Vinimos desde México con la sana intención de juntarnos con esta niña, cuando a mí me indica que fallece estaba hecha un mar de lágrimas. Hizo énfasis en vamos a ser familia, tenemos que estar unidos. Al día de hoy no sabemos de ella... no estamos buscando nada que no sea dar con el cuerpo de mi papá”, detalló.