Claudia Pavlovich Arellano, gobernadora de Sonora, dijo que la Policía Municipal será quien responda sobre el enfrentamiento con los menores de edad. "Dicen que es por la falta de oportunidades, pero no, es por la falta de valores y principios que empiezan a estar en bandas del crimen organizado. No tiene nombre lo que pasó ahí, simple y sencillamente no tiene nombre", expresó la mandataria.