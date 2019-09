Otra de sus amigas, Laura de Cristóforo, lamentó la “partida repentina de manos de un cobarde que por no hacer valer su vida”, no valoró la de Bazán. “Nadie nos merecemos morir de esta forma, no es justo. Toda la vida por delante, feliz, plena, hermosa, preocupada por hacer el bien. Te quiero mucho y te deseo un buen viaje, allá nos veremos y dame las fuerzas y la guía para terminar lo que empezamos”, completó.

De acuerdo con los reportes, las primeras investigaciones arrojan que es probable que el o los responsables conocieran a la persona que asesinó a Bazán, y que en la propiedad no ocurrió ningún robo.