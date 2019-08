"Lamento mucho lo de la pérdida de la vida del coronel en Michoacán como lamento mucho la pérdida de vida de soldados, marinos, que en cumplimiento de su deber pierden la vida. Mi pésame sincero, me produce tristeza cada vez que me informan sobre un hecho así como también, les digo porque nada humano me es ajeno, nosotros tenemos que buscar la paz y hacer a un lado la violencia y estamos trabajando todos los días con ese propósito", declaró.