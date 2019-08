"No creo que la violencia deba enfrentarse con la violencia, no creo que el mal deba enfrentarse con el mal, no se puede apagar el fuego con el fuego. La paz, la tranquilidad, son frutos de la justicia, esas son las enseñanzas que vienen de lejos y son sabías lecciones, nosotros no vamos a hacer lo mismo que hacían los anteriores gobiernos, no vamos a apostar a resolver problemas con medidas coercitivas, con el uso de la fuerza, no van a haber razias, no van a haber masacres, no se va a utilizar al Ejército, ni a la Marina para reprimir al pueblo", concluyó.