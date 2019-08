"Desconozco sobre esa propiedad, pero no creo que sea de ella, sé que su único bien es el de Coyoacán, pero no he hablado con ella sobre eso", expresó el abogado de Robles. Sin embargo, la investigación sobre la propiedad de Torreón indica que es propiedad de Susana Islas, accionista de una empresa que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) vinculó con el esquema de desvío de recursos de Sedesol.