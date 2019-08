"Seguimos aquí en el punto Circuito Azteca esquina avenida del Imán donde ya se calentaron bastante. Las señoritas siguen queriéndose dar a la fuga otra vez. La gente ya está muy agresiva porque los policías no quieren detenerlas. Los vecinos comenzaron romper los vidrios del carro para poder bajarlas. Por favor urgen las ambulancias, ahí está la cara de la señorita, vemos aquí la cara de las señoritas, déjenme grabar la cara, aquí está la señorita y ahí está la segunda, esa es la que venía manejando", dijo el narrador del video el pasado domingo.