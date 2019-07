López Obrador respondió a las acusaciones de persecución política: "Ni siquiera a los que nos hicieron el fraude del 2006 los estamos persiguiendo"

"Desde que tomé posesión dejé en claro que no iba a haber persecución política, que no es mi fuerte la venganza. En el caso Peña, incluso le hice un reconocimiento porque, a diferencia de otros presidentes, él no se metió para hacer un fraude", dijo en conferencia de prensa el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador