"El reto para Arturo Herrera, nuevo titular de Hacienda es no convertirse en un 'Yes men'; en otro soldado del presidente que marcha al tambor de las mañaneras y siempre dice 'sí' aunque datos/evidencia/realidad sugieran la necesidad de decirle 'no'. Suerte a él y al país", escribió Dresser en su columna para Reforma.