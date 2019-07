"Me consta de manera personal que la persona que operaba todos los movimientos ilícitos financieros dentro de la organización Libertad S.A. de C.V.S.F.P., era el contador Romeo Ovando, quien por mi cercanía a Rico Rico me di cuenta que aquel operaba movimientos financieros irregulares de Juan Collado Mocelo, incluso en una ocasión, aproximadamente en los meses de octubre o noviembre de 2014, estando yo presente, llegó una camioneta de valores al edificio corporativo de Libertad S.A. de C.V. S.F.P., con varias cajas de efectivo, me comentó Rico que era dinero de Peña Nieto", dijo.