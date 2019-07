Daniela iba a ir a una fiesta con sus amigos de la pizzería y le pidió permiso a su mamá quien confiaba en ellos y no se preocupó, le llamó al día siguiente pero la joven no contestó, no se preocupó porque pensó que se había quedado con sus amigos y después había ido a trabajar, pero no fue así, Daniela ya no fue a la pizzería.