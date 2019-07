Ante dichos eventos, el Presidente comentó en un primer momento que "el asunto de Policía Federal no tiene fundamento aunque respetaremos el sagrado derecho a manifestarse (…) por que hay mano negra". Reiterando su posición durante la conferencia matutina del jueves 4 de julio donde dijo que el movimiento "no es una causa justa porque no hay despidos. No se están quitando salarios, prestaciones (…) el ingreso a la Guardia Nacional es voluntario".