"El derecho de manifestación es sagrado, o sea que se pueden manifestar el tiempo que sea, no van a ser reprimidos, porque ya no estamos en los tiempos de antes, no somos iguales a los Gobiernos de los sexenios pasados, a manifestarse, pero es importante que todos conozcan esta información, sobre todo los que actúan de buena fe, hay mano negra en este asunto, esto se manifestaba desde los sótanos de Bucareli y piensan que va a ser lo mismo, no, no vamos a reprimir, no somos iguales y se va a resolver, no se está cometiendo ninguna injusticia", dijo el mandatario.