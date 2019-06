Por la noche, Banamex emitió un comunicado: "El día de hoy ocurrió el rumor en el sector financiero del país que había tenido lugar el posible secuestro del presidente del Grupo Financiero Banamez-Accival, Alfredo Harp Helú, situación que aún no es confirmada,. En todo caso, y a fecto de garantizar la seguridad del señor, no se dará información hasta que no se haya esclarecido el paradero del presidente del grupo financiero".