"Innecesario y una total falta de respeto al emblema de nuestra Institución, esto va más allá de ser inclusivos o no" o "Que triste que en una Universidad exista tanta intolerancia, sobretodo cuando su población está compuesta por miles de jóvenes. La UNAM pinta su escudo no por mercadotecnia o subirse al tren ni mucho menos, sino porque un porcentaje muy importante de estudiantes, plantilla docente y administrativa pertenecen a esta comunidad que es violentada y agredida solo por tener una orientación distinta a lo establecido convencionalmente… Que el escudo se haya pintado de colores no debería ser preocupante, eso es lo de menos, lo mismo hacen en el mes de combatir el cáncer de mama y otros movimientos más, lo preocupante es ver qué en pleno 2019 se agreden y matan personas por no ser, pensar o verse igual que los demás", son algunos de los comentarios que criticaron el cambio de imagen por el Día Internacional del Orgullo LGBTTTI.