Sin embargo, Rodrigo Gurza, el abogado de la familia, ha hablado con diversos medios de comunicación para negar que esta sea la versión real sobre lo sucedido con Pablo González Kúsulas. "Dentro de la carpeta de investigación no existe como tal una prueba de que Pablo haya sido víctima de las goteras. No es justo que la Procuraduría ellos mismos entorpezcan la investigación afirmando cosas que no tienen pruebas todavía, porque los exámenes toxicológicos no salen en tres días", dijo el defensor en entrevista con Ciro Gómez Leyva.