Sin embargo, el historiador no niega la existencia de Bernal Díaz del Castillo. "Hay que ser claros: Bernal sí existió, aunque cambió su nombre cuando llegó a Guatemala y por eso es un poco absurdo buscar su firma antes de 1519, porque en esa época no se llama así. Eso me da risa. Y aunque no sabemos a ciencia cierta su nombre, se tiene la idea de que se apellidaba Sánchez Pizarro —como otros familiares de Cortés— y esto se supo cuando decidió legitimar a sus hijos que nacieron fuera de matrimonio, a quienes no apellidó Díaz del Castillo, sino Sánchez".