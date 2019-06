"No los estamos considerando en la cifra, pero sí hay que considerar que están recibiendo un ingreso con seguridad social, que es mayor al salario mínimo y que puede haber una tasa de reemplazo… Entiendo que de repente no se considere o no se analice como parte de la cifra de empleo, porque es cierto, no lo es, pero no significa que no sean jóvenes que están trabajando, recibiendo un ingreso y tengan seguridad social", declaró.