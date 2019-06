Silvia Roldán, Secretaria de Salud de Tabasco, dijo a MCCI que los recursos necesarios para la fumigación no han llegado "Nosotros estamos trabajando con el recurso que el gobierno del estado está poniendo, que no ha sido poco, son alrededor de 24 millones de pesos, y lo que le corresponde a la Federación todavía no ha llegado".