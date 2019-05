View this post on Instagram

Alrededor de 357 millones de niñas, niños y adolescentes en el mundo viven en zonas afectadas por conflictos de alta intensidad, donde corren el riesgo de sufrir violaciones graves de sus derechos. Devolvámosle sus casas, escuelas y calles, y borremos los campos de batalla. #DíaInternacionaldelMultilateralismoylaDiplomaciaparalaPaz #NoalaGuerra #StopWarOnChildren #SavetheChildren