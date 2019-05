"Decidimos no cancelar los contratos. Decidimos decirles que inviertan, y que produzcan. Llevan ya 4 años. No se van a revocar esos contratos porque afortunadamente no se entregó toda la reserva petrolera. Esos 107 contratos implican cuando mucho el 20 por ciento de toda el área petrolera de México. El 80 por ciento sigue siendo de la Nación, y va a seguir siendo explotada para beneficio de los mexicanos", agregó.