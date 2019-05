Las autoridades europeas señalaron que no se puede establecer simplemente que ese pequeño porcentaje de tequila no le da una característica esencial a la bebida de Heineken, por lo que no hay publicidad engañosa. Según explicaron, es el consumidor el que piensa que hay más tequila en Desperados de lo que realmente existe, pero el texto señala claramente con sabor a tequila y aroma.