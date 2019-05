La independencia de Miranda se muestra en su habilidad de Miranda para aplicarse el dispositivo: "¿En qué pierna me toca?", es la única pregunta que le hace a su mamá y al terminar de ponérselo Alma le pregunta qué siente cuando lo trae: "Nada", responde con inocencia, "bueno, me duele sólo cuando lo pongo y cuando me lo arrancas", haciendo evidente que no sufre tantos pinchazos al día.