Aunque ellas saben que los niños, niñas y bebés sólo están de paso, al estar tanto tiempo con ellos y recibir muestras de afecto de respuesta, les es difícil no encariñarse. "Cuando se van a la escuela todos me piden que les dé un beso en el cachete antes de entrar. O a veces, los fines de semana cuando me voy a mi casa, alguna de las niñas me abraza y me pide que no me vaya", narra Norma en entrevista con Infobae México.