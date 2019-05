En diálogo con la periodista Nina Lakhani del diario inglés The Guardian, Julia Sánchez, madre de 10 niños, contó que debió abandonar la actividad tras la muerte de su marido y la casi nula rentabilidad de "la goma", la materia prima que se exprime de la flor de la amapola que sirve para producir heroína. "No sé para qué se usa la goma, dicen drogas pero no sé qué significa eso. Lo único que sé es que lo único que sabemos cultivar no se vende más. Estamos desesperados".