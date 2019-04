Las estadísticas oficiales para este 2018 que terminó no serán alentadoras pese a las campañas que los gobiernos de América del Norte y Europa lanzaron entre sus habitantes. Sólo en el primer trimestre del año pasado, las muertes por sobredosis de opioides -la mayoría fentanilo- habían ascendido a 29 mil en Estados Unidos, según Centers for Disease Control and Prevention.