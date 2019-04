"Fue la primera vez que vi un Volkswagen, fue en la gran exposición que se hizo en 1954 en la UNAM. Fue precisamente bajo el edificio de Rectoría, estaba ahí. Recuerdo que mi padre me dijo 'mira, este coche tiene las iniciales de nuestro apellido, Von Wobeser', pero yo no se lo creí porque ya tenía edad (10 años) para darme cuenta de esas bromas. Por supuesto que no teníamos un coche con nuestras iniciales", recordó la investigadora, quien fue directora de la Academia Mexicana de la Historia de 2003 a 2010.