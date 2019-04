"Tengo que decirles que aquí el precio del litro de gasolina es de 8 pesos, no como nos lo prometió nuestro gobierno chafa, porque no hay otra palabra. Aquí en Doha, Qatar en 2016 también hubo una reforma energética, se liberó el precio de la gasolina, pero a diferencia de nuestro gobierno chafa no existe el IEPS, que no nos cobran 9 pesos por litro ni tenemos problemas con el sindicato de Pemex ni tenemos problemas con el huachicol", dijo García.