"Ningún trabajador de la educación volverá a ser correa de transmisión de ningún partido. Sí se va a armar un partido, pero por voluntad propia y el que quiera, bueno, el que no, no. Hacemos política y necesitamos un instrumento porque ni nos quieren unos ni nos quieren los otros. Aquí no hay morenitos, ni güeritos, ni tricolores", dijo según El Universal.