Buenos días !! Les cuento que ella es hermana , de la que apodan Lady Frijoles (Marian Zelaya Gómez )…, y compartió en Facebook que es verdad lo qué pasó con sus hermanas, y que ala que golpearon fue a la tía de ellas ! 😲 y por eso están en la carcel en Dallas Texas , y seguro serán deportadas pues la misma hermana lo dice🤷🏻‍♀️ .., lo malo es que ella justifica la agresión ! Por q la gente ya ve tan normal golpear a otra persona …, que no tienen boca para dialogar (hablar) 🤦🏻‍♀️