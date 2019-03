"López Obrador se equivoca con el concepto de amnistía. Aunque ya no dice el término, lo está aplicando al no desmantelar las redes de impunidad criminal que provoca esta tragedia humanitaria y que es parte del sistema neoliberal. Los grupos criminales no actúan al azar, son parte de la estrategia que desangra a la tierra mexicana y a su gente", dijo Sicilia.