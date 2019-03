"Ernesto Zedillo me contrató después de que corrió a dos agencias que no le funcionaron. Me preguntó cómo podíamos repetir el discurso del 6 de marzo y le dije que cómo quería repetirlo si ya estaba en todos lados. Él me respondió que debía repetirse para que no se olvidara", comentó el también colaborador del rotativo mexicano.