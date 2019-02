Artículo 201. Comete el delito de corrupción, quien obligue, induzca, facilite o procure a una o varias personas menores de 18 años de edad o una o varias personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o una o varias personas que no tienen capacidad para resistirlo a realizar cualquiera de los siguientes actos:

Consumo habitual de bebidas alcohólicas;

Consumo de sustancias tóxicas o al consumo de alguno de los narcóticos a que se refiere el párrafo primero del artículo 193 de este Código o a la fármaco dependencia;

Mendicidad con fines de explotación;

Comisión de algún delito;

Formar parte de una asociación delictuosa; y

Realizar actos de exhibicionismo corporal o sexuales simulados o no, con fin lascivo.