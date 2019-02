En ese lugar, Palma nunca vio a otros reos. Pasaba 23 horas del día en su celda y en la hora 24 podía ver sol el cielo, a través de una ventana en el techo. No hablaba inglés y los guardias no hablaban español, por lo que "durante largos periodos de tiempo no tenía con quien hablar", dijo su abogado Frank Ragen, según el diario mexicano Milenio.