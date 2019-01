Como la Alianza Mexicana contra el Fracking ha comunicado, se requiere la prohibición de la técnica en nuestro marco legislativo a nivel federal para poder garantizar que efectivamente no se realice más fractura hidráulica en México. Esto es al menos por dos razones, la primera es que si la legislación actual no solo permite el fracking sino incluso lo regula a través de lineamientos emitidos por la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), es insuficiente que la cabeza del ejecutivo se comprometa a no realizarlo. Las empresas del sector tienen a su favor el marco legislativo para seguir haciendo fractura hidráulica. Además, las instituciones del gobierno tienen la obligación de vigilar y hacer cumplir los débiles lineamientos. La segunda, aunque no se realizara fracking este sexenio, ¿qué impide que en el siguiente se reanude?