Pidió dejar la indiferencia del lado. "En este momento decir que uno no se mete en los problemas de otros países, no sólo me parece indiferente, me parece inadecuado y poco humano. Yo creo que el sólo hecho de invitar a un dictador a la posesión de un presidente que ha sido elegido legítimamente por el pueblo, ya es lavarle la cara al régimen", explicó.