Amenazas, violencia, despojo, extorsiones y hasta violaciones tumultuarias a sus familiares, son lo que han padecido sin que ninguna autoridad les de solución, por el contrario, jueces de sus comunidades no han querido levantar las denuncias correspondientes alegando que se rigen por "usos y costumbres"; en el caso del delito de violaciones, no se levantaron porque las afectadas no hablan español y el ministerio público no les facilitó un traductor.