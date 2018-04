Los empleados municipales dicen que todo está bien y seguro. Pero la gente no quiere hablar o si lo hace da una recomendación, que no se detengan, que no tomen fotos: "Es un grupo que nunca se va a acabar. Es un consejo que les doy porque les pueden dar un asustadón que no se la van a acabar, los pueden para ministeriales o civiles, es lo mismo".