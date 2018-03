A principios de febrero de 1977, la DEA tiene la primera evidencia de su poder. Ese año, Johnny Phelps, uno de sus agentes en San Diego, recibió la noticia de que 300 kilogramos de cocaína habían llegado a Culiacán desde Colombia y que un avión privado que transportaba la mitad de esa carga se dirigía a Tijuana. "En aquellos días, nunca se había visto una carga de ese tamaño al oeste de las Montañas Rocosas", escribe la periodista Elaine Shannon en su libro Desperados: Latin Drug Lords, U.S. Lawmen, and the War America Can't Win.