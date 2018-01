La competencia es tema que no le preocupa. Son muy poco los que saben hacer este trabajo, que no se enseña en ningún lado todavía. "Incluso me han llamado para que los ayude a terminar lo que no supieron limpiar". Pero el no accede: es celoso de su labor y discreto. De la promoción de su empresa se encarga su hermana, su esposa es responsable de la administración y un tío lo ayuda a veces, ahora que ha crecido el negocio. A él lo satisface saber que cumple con una labor que pocos consideran indispensable: devolverle la normalidad a un lugar que ha sido escena de una tragedia. "La gente me lo agradece mucho y con eso es suficiente".